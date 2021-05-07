Burak Yılmaz, Lille'i sırtlamaya devam ediyor. 36. haftaya lider giren Lille, Lens deplasmanına çıktı.
4. dakikada penaltı atışını kullanan Burak, takımını öne geçirdi.
Lens'te Michelin, 29 ve 35'te gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
40. dakikada Burak Yılmaz tekrar sahneye çıktı: 2-0.
60'ta Jonathan David, maçın sonucunu belirledi: 3-0.
Son 3 maçında 5 gol atan ve toplamda 15 gole ulaşan Burak Yılmaz, 75 dakika oyunda kaldı. Zeki Çelik de 75'te oyundan alındı. Yusuf Yazıcı ise 75'te maça dahil oldu.
Bu sonuçla 79 puana ulaşan Lille, maç fazlasıyla PSG'nin 4 puan önünde yer aldı.
Lille, ligde kalan 2 maçını da kazanırsa diğer sonuçları beklemeksizin şampiyonluğa ulaşacak.
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