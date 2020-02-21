Survıvor 2020 gönüllüler yarışmacısı Burak Yurdugör yakışıklılığı ve sergilediği başarısıyla izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Burak Yurdugör kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Burak Yurdugör biyografisi...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zürich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.