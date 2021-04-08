Burçin Terzioğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Terzioğlu, özel hayatından, kariyerine kadar pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUK OYUNCULAR AÇSA PARAMPARÇA OLUYORUM"



4 yaşında oyunculuğa başladığını belirten Terzioğlu, "Bu kızdan bir şey olur dediler herhalde ki devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun." dedi.



Terzioğlu, "Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa uykusunun geldiğini görüyorsam ya da yemek saatine daha var ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum." ifadelerini kullandı.