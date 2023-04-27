Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Bu isimler arasında yer alan Burcu Biricik, Berk Atan, Özge Gürel ve Nefise Karatay da yer aldı.