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        Haberler Magazin Burcu Esmersoy: Gelin spa'sı - Magazin haberleri

        Burcu Esmersoy: Gelin spa'sı

        Nazım Akmandil ile eylülde İtalya'da evlenecek olan Burcu Esmersoy, arkadaşlarıyla birlikte spa'ya gitti. O anları yayımlayan Esmersoy, "Gelin spa'sı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 12:24 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:24
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        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy'un düğün hazırlıkları başladı.

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        Eylülde İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girecek olan Burcu Esmersoy, kutlamalara başladı.

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        Burcu Esmersoy, yakın arkadaşlarıyla birlikte spa'ya gitti. O anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Esmersoy, "Düğün spa'sı" ifadelerini kullandı.

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        Burcu Esmersoy, geçtiğimi haftalarda "Çok yakın arkadaşlarımızın katılacağı yurt dışında düğünümüz var" diye konuşmuştu. Esmersoy, Portofino'dan sonra İstanbul ve Bodrum'da da düğün yapacaklarını söylemişti.

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        Burcu Esmersoy - Massimo Cusimano

        Burcu Esmersoy, Massimo Cusimano ile evli olduğu 2005 - 2008 arasında İtalya'da yaşadı. Esmersoy ile Cusimano, 2008'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

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        Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz

        Burcu Esmersoy, bir sonraki evliliğini 2018'de Berk Suyabatmaz ile yaptı. Bir yıl evli kalan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2019'da evliliklerini sona erdirdi.

        #Burcu Esmersoy
        #Nazım Akmandil
        #düğün hazırlıkları
        #spa
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