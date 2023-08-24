Burcu Esmersoy: Gelin spa'sı
Nazım Akmandil ile eylülde İtalya'da evlenecek olan Burcu Esmersoy, arkadaşlarıyla birlikte spa'ya gitti. O anları yayımlayan Esmersoy, "Gelin spa'sı" ifadelerini kullandı
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy'un düğün hazırlıkları başladı.
Eylülde İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girecek olan Burcu Esmersoy, kutlamalara başladı.
Burcu Esmersoy, yakın arkadaşlarıyla birlikte spa'ya gitti. O anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Esmersoy, "Düğün spa'sı" ifadelerini kullandı.
Burcu Esmersoy, geçtiğimi haftalarda "Çok yakın arkadaşlarımızın katılacağı yurt dışında düğünümüz var" diye konuşmuştu. Esmersoy, Portofino'dan sonra İstanbul ve Bodrum'da da düğün yapacaklarını söylemişti.
Burcu Esmersoy - Massimo Cusimano
Burcu Esmersoy, Massimo Cusimano ile evli olduğu 2005 - 2008 arasında İtalya'da yaşadı. Esmersoy ile Cusimano, 2008'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz
Burcu Esmersoy, bir sonraki evliliğini 2018'de Berk Suyabatmaz ile yaptı. Bir yıl evli kalan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2019'da evliliklerini sona erdirdi.