Burcu Esmersoy: Gelin spa'sı

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Burcu Esmersoy, geçtiğimi haftalarda "Çok yakın arkadaşlarımızın katılacağı yurt dışında düğünümüz var" diye konuşmuştu. Esmersoy, Portofino'dan sonra İstanbul ve Bodrum'da da düğün yapacaklarını söylemişti.

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Burcu Esmersoy - Massimo Cusimano Burcu Esmersoy, Massimo Cusimano ile evli olduğu 2005 - 2008 arasında İtalya'da yaşadı. Esmersoy ile Cusimano, 2008'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

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Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy, bir sonraki evliliğini 2018'de Berk Suyabatmaz ile yaptı. Bir yıl evli kalan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2019'da evliliklerini sona erdirdi.

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