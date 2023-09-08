Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in ikinci düğünü gerçekleşti
Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Puglia şehrinde evlenen Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in ikinci düğünü İstanbul'da gerçekleşti. Esmersoy, İkinci düğün kutlaması için üzerinde taş detayları olan bir gelinlik giymeyi tercih etti
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda aldığı evlenme teklifine "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy, 3 düğün yapacağını açıklamıştı.
Burcu Esmersoy - Nazım Akmandil çifti, İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Puglia'da dünyaevine girmişti.
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, sadece yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören ile evlenmişti.
İKİNCİ DÜĞÜN İSTANBUL'DA
Daha önce üç düğün kutlaması yapacaklarını söyleyen Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile ikinci düğünlerini ise İstanbul'da gerçekleştirdi.
Burcu Esmersoy, ikinci düğün kutlamasında boynunda ve bel kısmında taş detayları olan bir gelinlik giymeyi tercih etti.
Burcu Esmersoy, geceye ait fotoğrafları ise sosyal medya hesabından yayımladı.