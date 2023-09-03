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        Haberler Magazin Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'nın Puglia şehrinde evlendi! Nazım Akmandil kimdir? - Magazin haberleri

        Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi

        Burcu Esmersoy, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:12
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        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy, muradına erdi.

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        Burcu Esmersoy ile Nazım akmandil, İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girdi.

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        Nazım Akmandil ile sadece yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören ile evlenen Burcu Esmersoy, eşiyle çekilen bu karesini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        Burcu Esmersoy'un gelinlikli fotoğrafına; Esra Erol, Ziynet Sali, Başak Dizer Tatlıtuğ, Nilgün Belgün, Arzum Onan, Çağla Şıkel, Ebru Akel, Burcu Kara ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimler tebrik mesajı gönderdi.

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        Çift, öümüzdeki günlerde İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacak.

        #Burcu Esmersoy
        #Nazım Akmandil
        #evlilik
        #düğün
        #italya
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