Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy, muradına erdi.

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Nazım Akmandil ile sadece yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören ile evlenen Burcu Esmersoy, eşiyle çekilen bu karesini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.