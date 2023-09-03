Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi
Burcu Esmersoy, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde evlendi
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy, muradına erdi.
Burcu Esmersoy ile Nazım akmandil, İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girdi.
Nazım Akmandil ile sadece yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören ile evlenen Burcu Esmersoy, eşiyle çekilen bu karesini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.