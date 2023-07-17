Burcu Esmersoy'un yeni düğünü eski eşinin memleketinde olacak

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Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz

Burcu Esmersoy, bir sonraki evliliğini 2018'de Berk Suyabatmaz ile yaptı. Bir yıl evli kalan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2019'da evliliklerini sona erdirdi.