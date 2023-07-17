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        Burcu Esmersoy'un yeni düğünü eski eşinin memleketinde olacak

        Burcu Esmersoy'un düğün planları belli oldu. Yazılım mühendisi Nazım Akmandil ile İtalya-Portofino'da evlenmeye hazırlanan Esmersoy, daha sonra İstanbul ve Bodrum'da da düğün yapacaklarını söyledi

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 09:04
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        Burcu Esmersoy, yaklaşık bir yıldır yazılım mühendisi Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor.

        Geçtiğimiz aylarda Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını açıklayan Burcu Esmersoy, sevgilisiyle eylül ayının ilk haftası İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da nikâh masasına oturacağını belirtti.

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        Burcu Esmersoy, "Çok yakın arkadaşlarımızın katılacağı yurt dışında düğünümüz var" dedi. Esmersoy, Portofino'dan sonra İstanbul ve Bodrum'da da düğün yapacaklarını söyledi.

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        Burcu Esmersoy - Massimo Cusimano

        Burcu Esmersoy, Massimo Cusimano ile evli olduğu 2005 - 2008 arasında İtalya'da yaşadı. Esmersoy ile Cusimano, 2008'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

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        Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz

        Burcu Esmersoy, bir sonraki evliliğini 2018'de Berk Suyabatmaz ile yaptı. Bir yıl evli kalan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2019'da evliliklerini sona erdirdi.

        #Nazım Akmandil
        #Burcu Esmersoy
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