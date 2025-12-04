EYT'li olabilmek için, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılığın başlaması ve emeklilik şartına ek olarak sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını sağlaması gerekmektedir. EYT, 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Burcu Esmersoy’un EYT açıklaması: 6 yıldır emekliyim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 3 yıl önce çıkan EYT'den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) faydalandığını söyleyip; "6 yıldır emekliyim" demesi, kafaları karıştırdı
Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esmersoy, 3 Mart 2023'te çıkan EYT'den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yararlandığını belirtti.
"TAM 6 YIL OLDU..."
Burcu Esmersoy; "6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Esmersoy'un 3 yıl önce yürürlüğe giren EYT'den faydalanarak, neye göre "6 yıldır emekliyim" demesine bir anlam verilemedi.