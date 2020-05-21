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Burcu Kara'nın yaz tatili özlemi

Oyuncu Burcu Kara, insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle tüm gününü ailesiyle birlikte evde geçiriyor. Bu süreçte neler yaptığını sosyal medya hesabından yayınlayan Kara, bu kez yaz tatili özlemini dile getirdi

Burcu Kara, Karantina
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi gerekli izolasyon kurallarına uyan oyuncu Burcu Kara, Instagram hesabından günlük yaşantısından kesitler yayınlıyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Kara, bu kez yaz tatillerine duyduğu özlemi anlattı. Oyuncu, fotoğrafında şu ifadeleri kullandı:

Çok denizim geldi. Çok rüzgarım, çok yelkenim... Tuzdan açamadığım saçlarım, gerilen bacaklarım, acıyan sırtım, yanan genzim, yosun kokum, göz göze geldiğim balıklarım. Bozcaada’m, Assos’um... Deniz kenarında masam, köy kahvem, dostlarım, hayallerim, anılarım... Hanginiz bana daha yakın?

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