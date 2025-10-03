Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Kıratlı'dan aşk sorusuna kaçamak cevap

        Burcu Kıratlı'dan aşk sorusuna kaçamak cevap

        Burcu Kıratlı, özel hayatı hakkında sorulan sorulara kaçamak bir yanıt verdi; "Her şey yolunda, her şey güzel"

        Giriş: 03.10.2025 - 08:41 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:45
        Aşk sorusuna kaçamak cevap
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Kıratlı, Etiler'deki bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıratlı, formunu korumak için yeniden spora başladığını söyledi.

        Burcu Kıratlı, "Aslında sporu bırakmıştım. Hocalarımın tavsiyesi ve gazlaması ile tekrar başladım. Sağlığım için de spora devam edeceğim, iyi oluyor" dedi.

        Oyuncu kadrosunda yer aldığını, temmuz ayında gösterime giren 'Aşk Sokakta' filmi hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Çok güzel tepkiler alıyorum, ilk sinema filmim. Umarım devamı gelir. Sokaktan da çok güzel yorumlar alıyorum. İzleyici bayağı beğenmiş. Bu benim için motive edici bir şey" ifadelerini kullandı.

        Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Kıratlı, "Yaz çabuk geçti. Yaz tatillerini çok seviyorum. Yaz insanıyım" diye konuştu.

        Ayrıca ekranlara dönmek istediğini söyleyen Burcu Kıratlı, "Umarım tez zamanda dönerim ekranlara, ben de seyirciyi çok özledim" ifadelerini kullandı.

        Kıratlı, gazetecilerin "Aşk var mı?" sorusuna ise "Her şey yolunda, her şey güzel" diyerek kaçamak cevap verdi.

        #Burcu Kıratlı
