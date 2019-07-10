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HaberlerFiskosBurcu Özberk'ten Hande Erçel'e destek - Magazin haberleri

Burcu Özberk'ten Hande Erçel'e destek

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, bir kozmetik ve güzellik markasının reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Burcu Özberk de markanın tanıtım gecesinde Erçel'i yalnız bırakmadı

Burcu Özberk - Hande Erçel

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, bir kozmetik ve güzellik markasının reklam yüzü oldu. Erçel, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında güzelliği ile dikkat çekti.

"KARDEŞİMİN HEP YANINDAYIM"

Markanın tanıtım davetine birçok ünlü isim katıldı. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Burcu Özberk de Erçel'i yalnız bırakmadı. Arkadaşının heyecanına ortak olan Özberk, sosyal medya hesabından Erçel ile pozunu, "Kardeşimin hep yanındayım. Hep beraberiz" notuyla paylaşarak destek oldu.

Hande Erçel ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Ruh ikizim" yanıtını verdi. Özberk'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel ve Burcu Özberk, 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde birlikte rol almıştı...

 

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