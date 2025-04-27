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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Güneş olayları neler anlatıyor? - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Güneş olayları neler anlatıyor?

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Klinik Astrolog ve yazar Öner Döşer'di

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:29
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        Güneş olayları neler anlatıyor?
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        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Klinik Astrolog ve yazar Öner Döşer'di.

        Öner Döşer, güneş olaylarının ardından yaşanan doğal afetlerle ilgili önemli bilgiler aktardı.

        "GÜNEŞ OLAYLARINI CİDDİYE ALMAK GEREKİYOR"

        "Mayıs ayında daha fazla etkili güneş aktivitesi bekliyorum. Bazen doğal afetlerle de bağlantılı gözüküyor mesela geçtiğimiz günlerde güneşin koronasında oluşan yani en dış yüzeyinde oluşan bir kara delik diyeyim ona koronel delik esasında. Kocaman bir alan. Dünyaya döndüğünde çok ciddi bir tehdit oluşturdu ve çeşitli doğal afetler de böylesi dönemlerde meydana geldi ve geliyor. Birkaç tane örneğini vereyim; Bu koronel delik bizim yönümüze yaklaşık 27-28 günde bir 8 keredir geldiğini söyleyeyim ve bunlardan en sonuncusu 28 Mart 2025'te Myammar'da 7.7 gibi bir depreme sebep oldu. Daha geriye gidelim 2011 yılında Japonya'da yanlış hatırlamıyorsam 9 büyüklüğünde bir deprem ve ardından bir tsunami oldu. Yani güneş olaylarını ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum."

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