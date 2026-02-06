Habertürk
        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:50
        Burdur'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, tarihi eser olarak değerlendirilen çok sayıda sikke, dijital materyaller, suça konu belgeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen banknotlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

        Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın koruma altına alındı.

        Operasyonlarda, B.Ö, M.D. ve V.E.E. "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçundan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ve M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        #HABER
        #Burdur
        #burdur haber
        #yerel haber
