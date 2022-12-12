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Burdur'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi. Feci kazada aracın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Burdur'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
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AA

Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Demirtaş (45) idaresindeki sebze ve meyve yüklü kamyon, Büğdüz Kavşağı'nda şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre yüksekten düşen kamyonun içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarlan Demirtaş'ın cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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