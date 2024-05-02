Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi!
Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrollü bir şekilde boşaltmak için çalışma başlattı
Burdur'da, Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya karayolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.
TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDIFotoğraf: İHA
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDIFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; kazanın ardından karayolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrollü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan karayolunda araç kuyruğu oluştu.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.