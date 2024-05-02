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        Haberler Gündem Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi!

        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi!

        Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrollü bir şekilde boşaltmak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 03:02 Güncelleme: 02.05.2024 - 03:04
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        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi!
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        Burdur'da, Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya karayolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

        TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA
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        AA'nın haberine göre; kazanın ardından karayolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrollü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

        Öte yandan karayolunda araç kuyruğu oluştu.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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