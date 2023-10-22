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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2'si polis 4 kişiye çarptı

        BURDUR'unBucak ilçesinde uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2 polise ve 2 kişiye çarpıp yaraladı. Kaçan sürücü jandarmanın çalışması sonrası yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:30
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2'si polis 4 kişiye çarptı
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        BURDUR'unBucak ilçesinde uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2 polise ve 2 kişiye çarpıp yaraladı. Kaçan sürücü jandarmanın çalışması sonrası yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ramazan Selen Bulvarı Türkerler Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişiye çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

        PLAKA GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

        Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda aracın plakasının 34 EZT 656, sürücüsünün de Yunus Emre K. olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi. Yunus Emre K., ilçeye bağlı Karaseki köyünde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memurlarından Hasan D.'nin kolunda ve ayağında, Ali Osman S.'nin de ayağında kırık olduğu belirtildi. Polis memurlarının tedavileri sürerken, yaralanan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı duyan polis memurlarının meslektaşları ve bir grup vatandaş olay yerinde toplandı. Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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