Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Kış şartlarından korumak için Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak

        BURDUR'unGölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiğinin üzeri kış şartlarından koruma amacıyla 15 Kasım'da kapatılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış şartlarından korumak için Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'unGölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiğinin üzeri kış şartlarından koruma amacıyla 15 Kasım'da kapatılacak.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Antik kenti bu yılın 9 aylık bölümünde yaklaşık 19 bin kişi ziyaret ederken, en çok ilgiyi çeken ise Medusa mozaiği oldu. Odeion kısmında 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için korumaya alınacak. Mayıs ayında ziyarete açılan Medusa mozaiğinin üzeri 15 Kasım'da örtülecek.

        Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Medusa mozaiğinin, özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectile' denilen yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu yönüyle tek olma özelliği taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Özüdoğru, "'Opus Sectile' tekniğiyle günümüze ulaşan bildiğimiz tek Medusa, Kibyra odeionunda. Medusa'yı görmek için talep çok, ziyaretçi sayımız son yıllarda arttı ancak Medusa'nın üzeri koruma amaçlı her yıl belli bir süre kapatılıyor" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2'si polis 4 kişiye çarptı
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Tefenni Belediyesini ziyaret ett...
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Tefenni Belediyesini ziyaret ett...
        Burdur'da tarlasını sürerken traktörden düşen çiftçi yaralandı
        Burdur'da tarlasını sürerken traktörden düşen çiftçi yaralandı
        Burdur'da Hayvancılıkta Reprodüktif Biyoteknoloji Çalıştayı başladı
        Burdur'da Hayvancılıkta Reprodüktif Biyoteknoloji Çalıştayı başladı
        Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı
        Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Burdur'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Burdur'da konuştu: