Burdur'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı (2)
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİBurdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ
Burdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Umut Can Attar'ın ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Nilüfer Ünal da kurtarılamadı. Nilüfer Ünal'ın cenazesi morga konuldu.
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