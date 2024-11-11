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        Burdur'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı (2)

        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİBurdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:33 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:35
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        Burdur'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Burdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Umut Can Attar'ın ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Nilüfer Ünal da kurtarılamadı. Nilüfer Ünal'ın cenazesi morga konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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