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        Üniversiteli Hasret'in cenazesi, memleketine gönderildi

        BURDUR'unGölhisar ilçesinde takla atan hafif ticari araçta hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Hasret Akbaş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:45
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        Üniversiteli Hasret'in cenazesi, memleketine gönderildi
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        BURDUR'unGölhisar ilçesinde takla atan hafif ticari araçta hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Hasret Akbaş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.

        Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Gölhisar- Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, bugün sabaha karşı ailesi tarafından teslim alındı. Hasret Akbaş'ın cenazesinin uçakla götürüleceği memleketi Hakkari'de toprağa verileceği öğrenildi.

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