Kız arkadaşını indiremeyince taksiye zarar verip şoföre bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

BURDUR'da kız arkadaşını taksiden indiremeyince araca zarar veren ve tartıştığı şoföre bıçakla saldıran Muammer T. (42), ikinci kez gözaltına alındı. Şüpheli bu kez 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklandı.

Olay, 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Recep Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşı Muammer T. ile tartışan Ş.A., taksi çağırarak onun evinden ayrılmak istedi. Muammer T., taksiye binen Ş.A.'yı indirmek istedi. Ş.A. inmeyince Muammer T. araca zarar verip, aynasını kırdı. Aracından inen taksi şoförü M.M. ile Muammer T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Muammer T., bıçakla şoför M.M.'ye saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savuran Muammer T.'yi taksi şoförü M.M. tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı.

KAVGA TAKSİ KAMERASINDA Taksiden inmeyen Ş.A.'nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle Muammer T., kaçarak uzaklaştı. Kavga, taksinin kamerasına yansıdı. Muammer T. ile M.M.'nin aracın arka tarafında tartıştığı, bu sırada araçtaki Ş.A.'nın yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı. Aracın önüne gelen taraflardan Muammer T.'nin, M.M.'ye bıçakla saldırdığı görüldü.