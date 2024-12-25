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        Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı

        BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya-Burdur kara yolunun yanı sıra, bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:20
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        Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı
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        BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya-Burdur kara yolunun yanı sıra, bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkez Büğdüz- Aziziye- Erikli ve Bozlar grup yolu, Kayış-Güneyyayla yolu, Ulupınar- Başmakcı- Cimbilli- Kavacık köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları başlatıldı. Karayolları ekiplerinin 3 kar kürüme ve tuzlama kamyonu ve 4 iş makinesinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Burdur-Antalya yolunun 1125 rakımlı Çeltikçi Beli mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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