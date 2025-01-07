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        Kanalizasyon kazısında bulunan insan kemikleri çıkarıldı

        BURDUR'da kanalizasyon kazısı sırasında bulunan insan kemikleri, akademisyenlerin çalışmasının ardından incelenmek üzere bölgeden alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:45
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        Kanalizasyon kazısında bulunan insan kemikleri çıkarıldı
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        BURDUR'da kanalizasyon kazısı sırasında bulunan insan kemikleri, akademisyenlerin çalışmasının ardından incelenmek üzere bölgeden alındı. Çalışmaların ardından bölgenin üzeri toprakla kapatıldı.

        Burdur Öğretmenevi bahçesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, geçen pazar günü yapılan kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlanması üzerine, bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin etrafını şeritle çevirdi. Polis ve savcının incelemelerine katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyeleri, dün öğretmenevi bahçesine gelip, alanda çalışma yaptı. Akademisyenlerin çıkardığı kemikler, incelenmek üzere MAKÜ Antropoloji Laboratuvarı'na götürüldü. Akademisyenlerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kemiklerin çıkarıldığı alanın üzeri Burdur Müze Müdürlüğü'nün onayıyla toprakla kapatıldı. Diğer yandan ilk gün olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunan kemik parçalarının da MAKÜ'ye teslim edileceği belirtildi. 6 veya 7 kişiye ait olduğu tahmin edilen kemikler, laboratuvarda, ileriki günlerde temizlenip incelendikten sonra, akademisyenlerin hazırlayacağı rapor ilgili kurumlara iletilecek.

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