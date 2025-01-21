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        Prof. Dr. Gülle: Kış kuraklığı yaşıyoruz

        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:40
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        Prof. Dr. Gülle: Kış kuraklığı yaşıyoruz
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        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Prof. Dr. İskender Gülle, Göller Bölgesi'nin sulak alanlarından Eğirdir, Beyşehir ve Burdur göllerindeki su seviyesinde büyük azalma olduğunu belirterek, "İnanılmaz derecede kış kuraklığı yaşıyoruz" dedi.

        Burdur Gölü'nde gazetecilere açıklama yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, sulak alanlardaki kuraklığa ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. İskender Gülle, "Şu anda kışın ortasındayız. Bölgede en sert geçmesi gereken, en yoğun yağış görmemiz gereken aylardayız. Adeta yazdan kalma bir gün, ilkbahar havası yaşıyoruz. Bu durum belki bazılarımızın hoşuna gidebilir fakat çevre, doğa için manzara güzel değil. Son yıllardaki yağış azalmaları başta sulak alanlar olmak üzere bütün çevreyi etkiliyor. Göller Bölgesi'nin sulak alanları, başta Eğirdir Gölü olmak üzere Beyşehir Gölü ve Burdur Gölü'nde su seviyesinde çok büyük kayıplar var" dedi.

        'DOĞADA BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYOR'

        Prof. Dr. Gülle, "Özellikle Burdur Gölü açısından bakacak olursak, her zaman değindiğimiz gibi yarım asırlık bir dönemde 20 metrenin üzerinde bir seviye kaybı ve hacminin yarısını kaybetmiş durumda. Bu aslında bir gösterge. Çevredeki akarsuların ve göllerin kuruyor olması, su seviyelerinin hızla düşüyor olması bize bir şeyler anlatıyor. Doğada bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu yolunda gitmeyen şey de doğanın kan damarları olan hidrolojik yapı gittikçe bozuluyor" diye konuştu.

        'DOĞRUDAN İNSAN ETKİSİ ÇOK FAZLA'

        Su kaynaklarının azalmasındaki insan etkisine değinen Prof. Dr. Gülle, "Doğrudan insan etkisi çok fazla. Bu bölgede yıllardır akarsular üzerine kurulmuş gereğinden fazla baraj, gölet var. İhtiyaçtan fazla, acımasızca çekilen yer altı suları hidrolojik yapıyı bozmamızdaki başlıca etken oldu. 2000'lerin başında hissetmeye başladığımız yağış rejimindeki değişim, şu anda bulunduğumuz noktada inanılmaz düzeye ulaştı. Bu yıl kış mevsiminin daha yağışlı geçmesini bekliyorduk, şu anda her tarafın kar olması gerekiyordu. İnanılmaz derecede kış kuraklığı yaşıyoruz" dedi.

        BURDUR GÖLÜ'NDE SON DURUM

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümlerde su kotu 857,44 metre ile en yüksek düzeyine Mayıs 1974'te ulaşan Burdur Gölü, Aralık 2024'te yapılan ölçümde 836,65 metreye geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Burdur'da 2023 yılında metrekareye 556,1 kilogram yağış düşerken, bu rakam 2024 yılında 427,50 kilogram ölçüldü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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