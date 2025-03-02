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        Sakatlanan kaleciye ilk müdahale sağlıkçı hakemden

        BURDUR 2'nci Amatör Küme açılış maçında başını kale direğine çarpan Burdur Esnafspor kalecisine ilk müdahaleyi paramedik olarak görev yapan karşılaşmanın hakemi Hanifi Yıldız yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:45
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        Sakatlanan kaleciye ilk müdahale sağlıkçı hakemden
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        BURDUR 2'nci Amatör Küme açılış maçında başını kale direğine çarpan Burdur Esnafspor kalecisine ilk müdahaleyi paramedik olarak görev yapan karşılaşmanın hakemi Hanifi Yıldız yaptı.

        Burdur 2'nci Amatör Küme açılış maçında Kemer Akpınarspor ile Burdur Esnafspor Gazi Atatürk Stadı'nda mücadele etti. Hanifi Yıldız, Merve Erölmez ve Orhan Gazi Taşkıran hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 34'üncü dakikasında yaşanan pozisyonda, Burdur Esnafspor kalecisi Ulaş Kaya topa müdahale etmek isterken başını kale direğine çarptı. Kaya, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

        Kalecinin hareketsiz kaldığını gören ve Burdur Karamanlı'da paramedik olarak görev yapan karşılaşmanın hakemi Hanifi Yıldız, Ulaş Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaleci Ulaş Kaya, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Karşılaşma, Kemer Akpınarspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Maç seromonisi

        -Maçtan detaylar

        -Hakemin müdahalesi

        -Ambulansın gelişi

        -Hakemin doktora kalecinin durumunu anlatması

        -Kalecinin ambulansa götürülmesi

        -Ambulansın gidişi

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