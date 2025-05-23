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        Banka personelinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

        BURDUR'datelefon dolandırıcılarının yönlendirdiği A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:00
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        Banka personelinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
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        BURDUR'datelefon dolandırıcılarının yönlendirdiği A.T. (62), durumdan şüphelenen banka personelinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinden Burdur'a gelen A.T.'yi telefonla arayan ve 'polis' olduğunu söyleyen kişi, gizli bir operasyon yaptıklarını ve 2 kişiyi tutukladıklarını söyledi. A.T.'yi bulunduğu yerdeki banka şubesine yönlendiren telefondaki kişi, banka hesap numarasında kayıtlı telefon numarasını sildirmesini ve kendi verdikleri numarayı kaydettirmesini istedi. Banka şubesine girerek işlem yaptırmak isteyen A.T.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polise ihbarda bulundu. Bankaya gelen polisler, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlatıp, A.T.'nin işlem yapmamasını istedi. Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, dolandırılmaktan kurtulan A.T., "Telefonla aradılar, 2 kişiyi tutukladıklarını, kimseye bir şey söylemememi, gizli bir soruşturma yürüttüklerini belirterek, hesap bilgilerime verdikleri telefon numarasını kaydettirmemi istediler. Memur durumu fark edince amaçlarına ulaşamadılar" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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