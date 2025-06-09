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        Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

        BURDUR'daki düğünde takı merasiminde damada paradan yapılmış yelek giydirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:00
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        Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
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        BURDUR'daki düğünde takı merasiminde damada paradan yapılmış yelek giydirildi.

        Kentte oturan Ali Sonkaya-Gülsüm Zerey çiftinin geçen hafta gerçekleştirilen düğünündeki takı merasimi dikkat çekti. Düğüne katılan damadın dayısı Hilmi Sipahi, damada, paralardan oluşturduğu yeleği taktı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki düğünde, para yeleği gören damat ve gelin, duruma şaşırdıklarını söyledi. Davetliler ise 100 liralık banknotlardan oluşan yelek takıyı takan Sipahi'yi uzun süre alkışladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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