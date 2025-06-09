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        Burdur'dan 8 saatte 30 bin araç geçti

        KURBAN Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:35
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        Burdur'dan 8 saatte 30 bin araç geçti
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        KURBAN Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. 8 saatte kara yolundan 30 binden fazla araç geçti.

        Bayram tatilin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar, Burdur-Ankara D-650 kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Bugün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir yönüne 30 binden fazla araç geçtiği öğrenildi. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlemler aldı. Kavşaklarda görevli polisler, trafiğin akıcı ilerlemesi için çaba gösterdi. Emniyet Müdürlüğü dron ekibi de trafik yoğunluğunu havadan görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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