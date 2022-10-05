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1. Uluslararası Yeşilova-Salda Geri Dönüşüm, Çevre ve Sanat Çalıştayı başladı

AA

1. Uluslararası Yeşilova-Salda Geri Dönüşüm, Çevre ve Sanat Çalıştayı başladı

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen 1. Uluslararası Yeşilova-Salda Geri Dönüşüm, Çevre ve Sanat Çalıştayı'nda Salda Gölü'nün dünü, bugünü ve yarını ele alınacak.

Burdur Valiliği, Yeşilova Kaymakamlığı ve Ege Sanat Birliğince yurt dışında da katılımcıların olduğu 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışı törene katılan Vali Ali Arslantaş, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Yeşilova ve Salda Gölü için bir araya geldiklerini söyledi.

Yeryüzü cennetlerinden biri olan Salda'nın NASA araştırmalarına göre Mars'ın yapısal özelliklerini barındıran dünyadaki iki yerden biri olduğunu belirten Arslantaş, üniversitelerin ve NASA bilim insanlarının araştırma faaliyetlerinin devam ettiği Salda'nın doğal yapısı ve güzelliğiyle dünyanın incisi konumunda olduğunu vurguladı.

Arslantaş, bu kıymetli doğal hazinenin varlıklarının ve güzelliklerinin dilden dile yayılmasıyla bölgenin son dönemde turizm faaliyetleri hususunda en çok ziyaret edilen doğal alan olduğunu anımsattı.

​​​​​​​Gölün tüm dinamiklerinin yarınlara taşınması, barındırdığı coğrafyası ile doğal hayatın bozulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasında farkındalık oluşturulması adına çalıştayda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"Bölgemizde hızla gelişen turizm faaliyetlerinin güzelliklerinin yansıması olarak fotoğrafçılık, kayak, dağ sporları ve diğer birçok spor alanlarının geliştirilmesi, lavanta bahçelerinin ve endemik bitki türlerinin korunması ve tüm alanların yapısına uygun olacak biçimde geliştirilmesi adına bu çalıştayın devamını ve benzer etkinliklerin artmasını yürekten temenni ediyorum. Bu etkinliklerin bölgemizde uluslararası bir üne kavuşan Salda'nın dünyaca tanınmasına ve korunması vesile olacağından eminim. Bu doğal güzellikleri atamızın mirası olarak değil, çocuklarımızdan aldığımız emanet olarak görmemiz gerektiğini bilmeli ve ona göre davranmak zorunda olduğumuzu hatırlatırım."

Vali Arslantaş, etkinlik için ilçeye gelen 30 heykeltıraş ve ressamın hafta sonuna kadar Cumhuriyet Meydanı'nda canlı performans sergileyeceğini sözlerine ekledi.

Resim performansları, halk oyunları ve bando gösterisinin sergilendiği açılış törenine, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de katıldı.


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