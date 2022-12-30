Burdur'da zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesindeki Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Aralık'ta ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2 kamu görevlisi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.