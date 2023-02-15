Burdur'dan deprem bölgesine 100 ton hayvan yemi ve odun gönderildi

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BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesindeki yetiştiriciler, topladıkları 100 ton hayvan yemini, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderdi.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, deprem bölgesinde besihanelerin zarar görmesi sonucu mağdur durumda kalan yetiştiricilere yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

İlçedeki yetiştiricilerin, yardımlarını esirgemediğini ifade eden Selimoğlu, "Hatay'ın Defne ilçesinde besihaneleri zarar gören vatandaşlarımıza, 96 paket mısır silajı, 50 yonca paketi, saman, 7 çuval arpa ezmesi ve 64 çuval yem olmak üzere toplam 100 ton hayvan yemi gönderdik." ifadelerini kullandı.

Selimoğlu, 4 araçlık çeşitli yardım malzemelerini de bölgeye gönderdiklerini vurguladı.

Ayrıca Kemer Kaymakamlığı da başlattığı yardım kampanyası kapsamında yakacak odun, odun sobası, battaniye, içme suyu, tamir takımı, içme suyu tankı, kıyafet, gıda maddesi, çocuk bezinden oluşan 2 tır yardım malzemesini Hatay'ın Defne ilçesine ulaştırdı.

Öte yandan Burdur Valiliği de sosyal medya hesaplarından gıda paketi, kullanılmamış kıyafet ve iç çamaşırı, ayakkabı, soba, hijyen malzemesi başta olmak üzere her türlü yardımın Şeker Fabrikası toplama merkezinde toplanarak bölgeye ulaştırılmasının hız kesmeden devam edeceğini, vatandaşların yardımlarını sürdürmesi gerektiğini duyurdu.





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