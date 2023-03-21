Burdur'da depremzede çocuklar için "Kardeşlik Buluşması" düzenlendi

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklar için "Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

İHH Derneği öncülüğünde Karamanlı Belediyesi su parkında düzenlenen etkinlikte kentte getirilen depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.



İHH Derneği Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Türkiye'nin "asrın felaketi"ni yaşadığını belirterek, İHH olarak deprem afetinin başından beri bölgedeki yardım faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Her şeye rağmen hayatın devam ettiğini ifade eden Çetinkaya, "Yaraları beraber saracağız. Daha güzel günlere kavuşmak için biraz sabretmemiz gerekiyor. Biraz da kendimizden fedakarlık yapmamız gereken o günler, bu günler. Karamanlı temsilcimiz Şeyma Gül ve gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa katılan Kaymakam Emirhan Arıkan ile Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da çocuklara ikramda bulunuldu.

Müzik ve oyunların ardından etkinlik, çocuklara hediyeler verilmesi ile sona erdi.





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