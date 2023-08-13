Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'dan ailesiyle Salda Gölü Tabiat Parkı'na tatile gelen Servet Ç. (37) göle girdi.

Bir süre sonra genç kadının çırpındığını gören eşi Mustafa Ç. (38) ile Mehmet T. K. de suya girdi.

Onların da gölde çırpındığını fark eden çevredeki diğer vatandaşlar, göle girerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mustafa ve Servet Ç. çifti ile Mehmet T. K. Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.