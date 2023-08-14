Burdur'da çıkan anız yangını söndürüldü
Burdur'un Tefenni ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Karakuzu mevkisinde biçilmiş bir tarlada yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılması sonucu bölgeye Tefenni, Çavdır, Karamanlı belediyeleri itfaiye ekipleri ile Burdur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 110 dönüm alan il e saman balyaları zarar gördü.