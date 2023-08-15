Eski Burdur Valisi Ali Arslantaş'a fahri hemşehrilik beratı verildi

BURDUR (AA) - Eski Burdur Valisi Ali Arslantaş'a Burdur Belediyesi Meclisince fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Arslantaş, onuruna Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi otelinde veda programı düzenlendi.

Arslantaş, programda, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Karapınar köyünde, toprak bir evde 7 çocuğun beşincisi olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Yörük bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Arslantaş, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin sağladığı olanakların, fırsat eşitliğinin sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle valilik yapma onuruna ulaştığını aktardı.

Arslantaş, Anadolu'nun çeşitli ilçelerinin ve illerinin tozunu yuttuktan sonra 2020'de Burdur'a geldiğini dile getirerek, kentte yaşadığı anılarını anlattı.

Burdurluların çok zeki, akıllı ve uyanık olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Burdur'un hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum fakat bu hemşehrilik beratı bir sorumluluk yükledi. Artık Burdur'a gelmek bize farz oldu. Bundan sonra da hemşehrilerimizle iyi günde, kötü günde hep beraber olacağız. Belediye meclisimize başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir onuru bize layık gördükleri için. Burdurlu olmanın onurunu da ömrümüzün sonuna kadar gururla taşıyacağım." diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Vali Arslantaş'a hemşehrilik beratı vererek onu bu kentten uğurlamadıklarını, bu kentin bir parçası yaptıklarını kaydetti.

Ercengiz, üç yılı aşan süredir Arslantaş'la çalıştıklarını, bu sürede birçok katma değeri kentte birlikte kazandırdıklarını ifade etti.

Programın sonunda Belediye Başkanı Ercengiz, Vali Arslantaş'a fahri hemşehrilik beratını takdim etti.