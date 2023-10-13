Burdur'da inşaattan düşen işçi öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 13.10.2023 - 23:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:27
Burdur'un Bucak ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Türkmenistan uyruklu Yazmadov Bezdümuzat (38) 4. kattan 2. kattaki beton zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.