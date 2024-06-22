Antalya-Fethiye-Burdur kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler, Antalya-Fethiye-Burdur kara yolu ile Ankara ve diğer illeri bağlayan yollarda akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine veya tatil beldelerine gidenlerin dönüş yolculuğu başladı.

Özellikle Antalya-Burdur ve Fethiye-Burdur yolunda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Burdur'dan geçen kara yolunun Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Dönüş yolunda olan yolcuların ve sürücülerin güvenliği için kent genelinde alınan tedbirler ve denetimler sürüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.