CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "60 bin öğretmen açığı var ve bu sayıya 23 bin 670 emekli olan öğretmen de dahil edilirse 83 bin 670 öğretmen alınması gerekiyor." dedi.

"Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Özçağdaş, kent kent gezerek ülkenin geleceği için önemli olduğuna inandıkları konuları anlattıklarını belirtti.

Özçağdaş, bir an önce okullara temizlik görevlilerinin alınarak okulların eğitime hazırlanması gerektiğini söyledi.