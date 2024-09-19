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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "60 bin öğretmen açığı var ve bu sayıya 23 bin 670 emekli olan öğretmen de dahil edilirse 83 bin 670 öğretmen alınması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:09
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "60 bin öğretmen açığı var ve bu sayıya 23 bin 670 emekli olan öğretmen de dahil edilirse 83 bin 670 öğretmen alınması gerekiyor." dedi.

        "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Özçağdaş, kent kent gezerek ülkenin geleceği için önemli olduğuna inandıkları konuları anlattıklarını belirtti.

        Özçağdaş, bir an önce okullara temizlik görevlilerinin alınarak okulların eğitime hazırlanması gerektiğini söyledi.

        Okullara öğrencilerin su içmesi için sebillerin konulması gerektiğini belirten Özçağdaş, gittiği kentlerde vali ve yöneticilere bu durumu aktardığını ifade etti.

        Özçağdaş, Türkiye'de kantini olmayan okullar bulunduğunu ve öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Öğretmen atamalarının yapılması gerektiğini anlatan Özçağdaş, "60 bin öğretmen açığı var ve bu sayıya 23 bin 670 emekli olan öğretmen de dahil edilirse 83 bin 670 öğretmen alınması gerekiyor." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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