Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da halk buluşmasında konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün 10 yıllarca devam edecek bir zarar anlamına geliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da halk buluşmasında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün 10 yıllarca devam edecek bir zarar anlamına geliyor." dedi.

        "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği kentte Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özçağdaş, 6 Ağustos'tan bu yana birçok kenti ziyaret ederek vatandaşlarla görüştüğünü söyledi.

        Türkiye'de milyonlarca kişinin eğitim faaliyetine katılmak için evinden çıktığını belirten Özçağdaş, "20 milyon okul öğrencisi, 7 milyon üniversite öğrencisi 1,2 milyon öğretmen, 1 milyon atanmayan öğretmen, 1 milyon eğitimle ilgili kurumlarda çalışanlar var. Eğitim ülke kalkınmasının en temel bileşenlerinden biri. Bu nedenle parlamentoda yasa teklifleriyle, araştırma ve soru önergeleriyle eğitimi sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

        Özçağdaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün 10 yıllarca devam edecek bir zarar anlamına geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği hedef doğrultusunda 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller istiyoruz. Düşünsün, sorgulasın, araştırsın, eleştirsin, iletişim becerisi olsun, takım çalışması yapabilsin sonra kendi görüşüne göre istediği partiye oy versin. Biz kendimize seçmen istemiyoruz, dünyayla rekabet edebilecek mutlu, huzurlu bir hayatı olacak genç nesiller yetiştirmek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
        Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Burdur'da konuştu:
        Burdur'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        TBB Başkanı Sağkan: İdam cezasına her zaman karşı olan bir insanım
        TBB Başkanı Sağkan: İdam cezasına her zaman karşı olan bir insanım
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Savaştığı topraklara 72 yıl sonra g...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Savaştığı topraklara 72 yıl sonra g...
        Burdur'a ilk kadın vali
        Burdur'a ilk kadın vali
        Burdur'da 200 milyon dolarlık yatırım hedefli içecek fabrikasının ilk fazı...
        Burdur'da 200 milyon dolarlık yatırım hedefli içecek fabrikasının ilk fazı...