Burdur'da 57 yıllık saat tamircisi "Yılın Ahisi" seçildi

Burdur'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 57 yıldır saat tamirciliği mesleğini sürdüren 83 yaşındaki Mehmet Örtel'e "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar ve esnaf odalarının başkanları, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Sipahi, kapalı pazar yerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ahilik kavramının dünyada eşi benzeri bulunmayan, Türk kültürüne özgü önemli bir birikim olduğunu söyledi.