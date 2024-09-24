Burdur'da kuzenini tüfekle öldüren zanlı ve eşi tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde av tüfeğiyle halasının oğlunu öldüren zanlı ile eşi tutuklandı.

Beytullah Soylu'nun (24) av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada Onur A'nın (23) ardından eşi Şerife A. (20), babası Yaşar A. (47) ile Beytullah T. (33) ve Erkan A. (31) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tüfekle ateş eden Onur A, emniyetteki ifadesinde, ailece aralarında husumet bulunduğunu, birkaç kez kavga ettiklerini ve tehditleştiklerini öne sürerek bu nedenle kuzenini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.