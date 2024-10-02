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        Burdur'da yolcu otobüsünün 2 sürücüsü ve muavini darbedildi

        Burdur'da tartıştıkları yolcu otobüsü personeli yerine yapılan değişim sonrası otobüsün diğer 2 sürücüsü ve muavinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:19
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        Burdur'da yolcu otobüsünün 2 sürücüsü ve muavini darbedildi
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        Burdur'da tartıştıkları yolcu otobüsü personeli yerine yapılan değişim sonrası otobüsün diğer 2 sürücüsü ve muavinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        Ali Çelebi (41) idaresindeki 26 BZ 038 plakalı otobüs, yolcu indirmek için Burdur Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne girdi.

        Muavin Mustafa Erdoğan (37) yolcuların valizlerini verdiği sırada sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Ardından grup otobüsün içine girerek bu sefer sürücü Çelebi ve yedek şoför Yasin Evkaya'yı (44) darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve muavin Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaşananlar ise otogarın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde ellerinde sopa bulunan bir grubun terminale girdiği, otobüsün yanında yaşanan arbede ve sopalı grubun terminalden çıkması yer alıyor.

        - Yanlış sürücüler ve muavin darbedilmiş

        Tedavisinin ardından taburcu edilen otobüs sürücüsü Çelebi, gazetecilere, kendilerinden önceki vardiyanın muavin ve sürücüsünün bir yolcuyla tartıştıklarını ve yolcuyu Bilecik'te indirdiklerini söyledi.

        Yolcunun yakınları tarafından Burdur'da saldırıya uğradıklarını anlatan Çelebi, şunları dile getirdi:

        "Yaşanan tartışmadan haberimiz yoktu. Eskişehir'den otobüsü bindim, muavin arkadaşımı da Kütahya'dan aldım. Arabanın bizden önce çalışan personeli izne çıktı. Buraya geldiğimizde bir grup ellerinde sopa ve kazma sapıyla otobüse geldiler. Küfür etmeye başladılar, 'mevzu nedir?' diyene kadar bana ve arkadaşlarıma vurdular, yolcularımız da mağdur oldu. Kafamda, kolumda ve burnumda çatlak ve şişlikler var. Biz şikayetçiyiz, aracımızda da zarar var, camlarını kırdılar. Firmamız da bu olayın peşini bırakmayacak."

        Muavin Erdoğan, yolcu indirirken sorgusuz sualsiz sopalı kişilerin saldırdığını belirtti.

        Kişileri tanımadıklarını ve şikayetçi olduklarını kaydeden Erdoğan, "Karışıklık olmuş, olay bizimle alakalı değil. Başka arkadaşlarla sıkıntı yaşamışlar ama geldiler bir anda bize saldırdılar." diye konuştu.

        Terminalden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince yakalandı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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