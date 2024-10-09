Burdur'da bariyerlere ve traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Burdur'da otomobilin bariyerlere ve traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Burdur’da otomobilin bariyerlere ve traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Beyza P. (22) idaresindeki 07 MRG 76 plakalı otomobil, Kurna köyü kavşağı yakınında yolun sağındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra aynı istikamette ilerleyen Şeref A. (25) idaresindeki 15 ACE 457 plakalı traktörün römorkuna çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Beyza P. ile yanındaki Taşkın D. (22), Berkay K. (23), Rukiye K. (23) ve Zeynep A. (21) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların öğrenci oldukları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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