Burdur'da bariyerlere ve traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların öğrenci oldukları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Beyza P. ile yanındaki Taşkın D. (22), Berkay K. (23), Rukiye K. (23) ve Zeynep A. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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