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        Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:01
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        Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik yapılan 10 günlük çalışmada düzenlenen 13 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda dedektör, 8 kazı malzemesi, 40 elektronik sigara, 7 tabanca, 11 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği, 17 tabanca mermisi, 67 av tüfeği fişeği, 75 kurusıkı tabanca fişeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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