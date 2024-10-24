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        Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:43
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        Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Fatma Y. idaresindeki 03 DZ 133 plakalı otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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