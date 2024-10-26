Burdur'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı

Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde, 3 cep telefonu ve 26 bin 50 lira para ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlattıkları takipli "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik" faaliyeti kapsamında ilçedeki 5 adrese operasyon düzenledi.

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