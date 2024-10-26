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        Burdur'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:06
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlattıkları takipli "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik" faaliyeti kapsamında ilçedeki 5 adrese operasyon düzenledi.

        Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde, 3 cep telefonu ve 26 bin 50 lira para ele geçirdi.

        Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Karakolda işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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