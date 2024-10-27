Burdur'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı ve geçimini taş duvar ustalığıyla sağladığı öğrenilen Mehmet Çelik'in (64) cansız bedeni bulundu.

Kızılyaka köyündeki bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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