Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, ev sahibi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, ev sahibi hayatını kaybetti.

        Kızılyaka köyündeki bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı ve geçimini taş duvar ustalığıyla sağladığı öğrenilen Mehmet Çelik'in (64) cansız bedeni bulundu.

        Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Burdur'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da çay yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da çay yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'un Kemer ilçe kaymakamı Cesur, görevine başladı
        Burdur'un Kemer ilçe kaymakamı Cesur, görevine başladı
        Burdur'da kediye çarpması sonucu şarampole devrilen motosiklet sürücüsü öld...
        Burdur'da kediye çarpması sonucu şarampole devrilen motosiklet sürücüsü öld...
        Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı
        Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı
        Burdur İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı
        Burdur İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı