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        Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

        Burdur'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi, kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:10
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        Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi
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        Burdur'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi, kortej düzenlendi.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi otelindeki resepsiyonda, tebrikleri kabul etti.

        Şehit yakınlarıyla pasta kesen Bilgihan, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın kıvanç ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi olmadığını belirten Bilgihan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletin azim ve kararlılıkla bağımsızlığını kazanarak çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine yürümesidir." dedi.

        Bilgihan, geçmişten aldıkları güçle geleceğe umutla baktıklarını dile getirerek, "Ortak tarih, ortak kader ve amaç birliğiyle yükselen Cumhuriyet'imiz sayesinde büyük bir millet ve devlet olmanın gereği olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ecdadı gibi dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkıyor, zalimin karşısında, mazlumların yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

        Resepsiyona, Garnizon Komutanı İlhan Gökoğlan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı katıldı.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej için de vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Köprübaşı mevkisinde toplandı.

        Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Meydanda Turgay Başyayla konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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