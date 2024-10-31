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        Burdur'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Burdur'un Bucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:13
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        Burdur'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Burdur'un Bucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Çamlık köyünde Alper K. (28) evinin bahçesinde traktörle çalıştığı sırada 3 yaşındaki oğlu Oğuzhan K'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alper K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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