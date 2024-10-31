Burdur'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki alkollü restoranda, Ramazan U. (42) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye (35) tabancayla 6 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulan Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Mete'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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