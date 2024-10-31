Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki alkollü restoranda, Ramazan U. (42) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye (35) tabancayla 6 el ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulan Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Mete'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü
        Aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü
        Burdur'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Burdur'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Burdur'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Burdur'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, 1 kişi yarala...
        Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, 1 kişi yarala...
        Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı; sürücü öldü, eşi yaralı
        Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı; sürücü öldü, eşi yaralı
        Yangında ölen taş ustasının cenazesi, kardeşleri tarafından alındı
        Yangında ölen taş ustasının cenazesi, kardeşleri tarafından alındı